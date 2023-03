La SEC inflige une amende à l’Eglise mormone et son gérant de portefeuille

Le régulateur américain des marchés financiersSecurities and Exchange Commission (SEC) a infligé, ce mardi, une amende d’un million de dollars à l’Eglise de Jésus-Christ des saints des derniers jours ainsi qu’une amende de quatre millions de dollars à l’encontre d’Ensign Peak Advisers qui gérait les investissements de l’organisation. La SEC a découvert qu’entre 1997 et 2019, Ensign Peak Advisers n’avait pas rempli les formulaires 13F, que doivent remplir tous les gérants d’actifs afin de dévoiler leurs positions sur les marchés actions en portefeuille. Le gestionnaire a, à la place, établi 13 sociétés écrans et rempli les dits formulaires avec les noms de ces sociétés écrans. Cela lui a permis de dissimuler le portefeuille de l’Eglise mormone et son rôle de supervision sur les décisions d’investissement de l’Eglise mormone. En réalité, Ensign Peak Advisers avait la main sur toutes les décisions d’investissement via ces sociétés écrans dont les gérants étaient, pour la plupart, des personnes employées par l’Eglise mormone. Selon un communiqué de la SEC, l’Eglise mormone était inquiète que la transparisation de son portefeuille, dont les encours atteignaient 32 milliards de dollars en 2018, engendre des conséquences négatives.