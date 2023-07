Le portefeuille de la Carmf a perdu 11,48% en 2022

Les actifs de la Carmf ont maigri en 2022. La Caisse autonome de retraite des médecins de France (Carmf) publie une performance globale de son portefeuille (après fiscalité) de -11,48% en 2022 contre +12,33% en 2021 et +6,71% en 2020 dans le rapport annuel de son directeur. Le montant des réserves atteint 6,3 milliards d’euros au premier janvier 2023, contre 6,1 milliards un an plus tôt.

Le portefeuille investi en valeurs mobilières (hors trésorerie monétaire affectée) en valeur boursière se répartit ainsi : la gestion obligataire représente 48,64% dont 0,66% de gestion directe. Les actions représentent 51,36% dont 10,60% de gestion directe et 40,76% de gestion déléguée par le biais d’organismes de placement collectif (OPC).

Le poids des actions

La caisse a choisi d’affecter un poids important à sa poche actions, actif considéré comme le plus rentable sur le long terme. Le rendement de l’ensemble des actions (OPC et gestion directe) est de -13,52% et celui de l’obligataire au sens large (obligations convertibles en actions incluses) de -8,88% (-6,26% hors obligations convertibles en actions).

Dans le détail, les OPC obligataires (taux fixe) ont une performance de -8,16% et de +3,13% pour les obligations indexées sur l’inflation, les obligations à taux variables ont une performance de -1,58%. Les obligations convertibles détenues par la Carmf ont réalisé -14,78% alors que la performance de l’indice Exane ECI € est de -14,20%. En ce qui concerne les actions gérées en direct (grandes valeurs euro principalement), la performance s’établit à -11,16% (après impôt) contre -9,49% pour l’Euro Stoxx 50 (dividendes réinvestis) et -7,37% pour le CAC 40 (dividendes réinvestis).

Le portefeuille des actions gérées en direct compte une quarantaine de lignes. Il s’agit d’une gestion de long terme basée sur l’analyse fondamentale des secteurs et des sociétés. Ces dernières, souvent leader mondial ou européen de leur secteur d’activité, sont sélectionnées dans l’univers des grandes capitalisations de la zone Euro (Nestlé est une exception). Toutefois, la plupart d’entre elles sont françaises. L’indice de référence est l’Euro Stoxx 50 dividendes réinvestis. Bien que de nombreux secteurs de l’économie soient présents en portefeuille, il présente un biais «croissance» affirmé.

Une cession d’actif immobilier

Mis à part son vignoble, le château Monbousquet, la caisse détient un patrimoine immobilier exclusivement parisien. Les loyers encaissés des immeubles ont augmenté de 0,62% pour s’établir à 35,62 millions d’euros à la fin de 2022. Sur les cinq dernières années, la performance globale théorique des immeubles en détention directe (revenus et plus‑value latente nette) en taux de rendement interne (TRI) s’établit à 5,98% par an (3,98% de rendement réel hors inflation) contre 7,40% en 2021. Durant l’année 2022, la Carmf a cédé un immeuble rue Galilée à Paris 16e pour 9,6 millions d’euros et il n’a pas été engagé d’acquisition d’immeuble. En matière d’immobilier indirect, il n’a pas été engagé de nouvelle souscription et une cession des parts détenues dans une Société civile immobilière (SCI) a été réalisée. Les placements dans les fonds immobiliers ont généré environ 16,7 millions d’euros (chiffre provisoire) de revenus au titre de l’exercice 2022 en forte hausse de 113% par rapport à l’année 2021 en raison essentiellement de revenus exceptionnels liés à la cession des parts de SCI.

Des couvertures en place

L’exposition au marché actions est cependant réduite grâce à des couvertures systématiques qui déduisent le risque de baisses importantes de marché, dans un souci d’une meilleure maîtrise de la volatilité. Au 31 décembre 2022 le fonds de fonds européen était couvert contre le risque de marché à hauteur de 57%, tandis que celui d’actions américaines affichait 64% de taux de couverture. Sur l’exercice 2022, la couverture du fonds de fonds Europe aura rapporté 0,79% de performance pour un indice de couverture, l’Euro Stoxx 50 en baisse de 9,2% (dividendes réinvestis) sur l’année. Ce coût sur la couverture européenne s’est concentré sur les «puts» (options de vente) avec un gain de 0,67% alors que les ventes de «calls» (options d’achat) ont rapporté 0,12%. Pour sa part, la couverture américaine aura rapporté 1,57% de performance pour un indice en baisse de 18,56%. Dans le détail, les «puts» auront rapporté 1,30% auquel il convient d’ajouter 0,27% de gain sur les «calls». Les protections ont donc permis de limiter un peu les pertes.

