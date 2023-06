Comment le groupe Axa déroule la gestion de son paquebot à 460 milliards d’euros d’actifs

Avec 461 milliards d’euros d’actifs sous gestion à la fin de 2022, Axa Group est un investisseur institutionnel catégorie poids lourd. Jean-Baptiste Tricot, son directeur des investissements depuis près d’un an, souligne le caractère prudent de la stratégie de gestion d’actifs de l’assureur français : «Nous avons un style de gestion de nos investissements classique, nous n’essayons pas de nous démarquer, ce qui nous guide c’est la gestion actif-passif, le risque de taux et le maintien de notre capital à un bon niveau».

L’obligataire se trouve donc très bien représenté dans son portefeuille, à près de 75% du total, avec une prépondérance des titres d’Etats. La conjoncture actuelle et le niveau des taux n’ont fait qu’accentuer l’intérêt pour ces actifs au profil rendement-risque actuellement imbattable pour un assureur. «Les 18 derniers mois ont été riches en événements avec une remontée des taux impressionnante qui nous a conduits à investir beaucoup sur du crédit, liquide ou non, poursuit le directeur des investissements. Nous bénéficions d’une excellente recherche crédit qui nous aide à mettre en place une bonne diversification mais avec un biais assez défensif. Nous voulons un portefeuille qui passe les cycles de crédit sans heurt.» Il complète en indiquant avoir un appétit pour des instruments simples comme les émissions notées «investment grade» à court terme en euros ou en dollars dans lequel il s’est renforcé ces derniers trimestres, ainsi que pour les crédits structurés, un domaine dans lequel Axa dispose d’une expertise mondiale.

Si Axa ne compte que 3,3% d’actions en portefeuille, elles représentent tout de même 15 milliards d’euros. La classe d’actifs, attractive malgré sa volatilité et son traitement en solvabilité, reste importante pour produire du rendement pour les assurés ; elle est donc toujours gérée avec des couvertures.

Symbiose avec le gérant maison

Pour mettre en œuvre sa stratégie, Jean-Baptiste Tricot travaille avec les directeurs des investissements des pays où l’assureur est présent, et l’équipe compte un peu plus de 300 personnes au monde avec un groupe central d’une cinquantaine de personnes. En outre, il s’appuie volontiers sur sa filiale de gestion d’actifs pour de nombreux sujets. «Nous déléguons à Axa IM l’essentiel du fixed income liquide, les actions, l’immobilier, soit la majorité de nos actifs, confirme Jean-Baptiste Tricot. Nous conservons toutefois des gestionnaires externes, surtout pour des questions de capacité de sourcing en infrastructure, en private equity aux Etats-Unis, en immobilier en Asie, pour les classes d’actifs diversifiantes et les stratégies satellites». L’allocation en hedge funds est confiée à des gérants spécialisés, mais le pont avec eux est réalisé par une équipe spécialisée chez le gérant maison.

Pour le non coté, il rappelle qu’Axa a pris le contrôle du gérant de private equity et de dette privée Capza en 2022. Les produits du gérant répondent notamment à son attrait actuel pour la dette non cotée d’entreprises de petite ou moyenne taille, rentables et au modèle d’affaires avéré.

Le groupe dispose également d’une filiale dédiée à l’investissement en capital risque, avec des fonds consacrés à différents segments du marché, Axa Venture Partners. L’assureur vient d’injecter la somme conséquente de 750 millions d’euros dans son fonds le plus récent, consacré aux sociétés technologiques les plus matures. «Nous avons souscrit au dernier fonds d’Axa Venture Partners, car en tant qu’investisseur de long terme, nous estimons qu’il y a une très bonne opportunité sur ces sociétés technologiques en croissance car les modèles d’affaires rentables vont perdurer, le timing est intéressant», explique le directeur des investissements.

Axa a aussi monté une exposition à de la croissance de très long terme, comme celle des infrastructures d’énergie, de transport, digitales ou de santé. Le groupe juge ces actifs très résistants et dotés d’une bonne capacité à absorber les chocs de l’inflation. Il estime de plus que la transition énergétique représente un segment très porteur.

Sur le chemin de la durabilité

L’assureur affine également sa politique d’investissement responsable au fur et à mesure. A la fin de 2022, une notation environnementale, sociale et de gouvernance était appliquée à 93% des actions, 87% des dettes d’entreprises, 98% des dettes souveraines et 73% de l’immobilier, selon son rapport climat et biodiversité. Son plan de décarbonation, en ligne avec l’Accord de Paris sur le climat, prévoyait -20% d’émissions en 2025 par rapport à 2019 mais l’objectif est déjà dépassé avec -34% enregistrés sur les actifs pour lesquelles les données sont disponibles, c’est-à-dire les actions, obligations et fonds d’immobilier cotés.

Axa est également membre de coalitions internationales et de groupes de bonnes pratiques en faveur du climat. Il appartient à l’Alliance pour la neutralité carbone des détenteurs d’actifs (Net zero asset owner alliance, NZAOA) et Axa IM à l’alliance parallèle des gérants d’actifs. L’assureur participe aussi à la Glasgow Financial Alliance for Net Zero ainsi qu’au groupe de travail sur la transparence financière liée au climat et à celui sur la transparence financière liée à la nature. «La Net Zero Asset Owner Alliance (NZAOA) est très utile pour la mise en commun d’informations scientifiques, d’outils, de méthodes de mesure des intensités carbone mais il n’y a pas de décision collective, chacun reste sur son chemin», précise Jean-Baptiste Tricot. Axa vient en revanche de quitter -comme une grande partie de ses membres- l’Alliance pour la neutralité carbone de l’assurance (NZIA), qui concerne les portefeuilles de risque des compagnies d’assurance, et il a annoncé poursuivre ses actions de décarbonation de façon individuelle.

Côté investissements, Axa poursuit ses efforts pour investir dans les solutions. «A la fin de décembre 2022, nous avions un peu plus de 25 milliards d’euros d’actifs verts, en immobilier, infrastructures et obligations, et c’est quelque chose que nous faisons grandir», ajoute Jean-Baptiste Tricot. En septembre 2022, le groupe a également alloué 500 millions d’euros à la stratégie Natural Capital d’Axa IM Alts qui finance des activités qui garantissent la protection des habitats vulnérables ou cruciaux de la déforestation, avec la possibilité de valoriser certains projets avec des crédits carbone transférable. Une initiative qu’il juge originale et intéressante, et que le groupe pourra d’ici quelque temps ouvrir à d’autres investisseurs institutionnels.

