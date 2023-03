Swen Capital lève 170 millions d’euros pour un fonds océan

Swen Capital a annoncé ce 16 mars le closing final de son second fonds d’impact européen, Blue Ocean, à hauteur de 170 millions d’euros. Il dépasse de 50 millions d’euros son objectif initial. Le véhicule a reçu des souscriptions de la part de plusieurs investisseurs institutionnels, dont Bpifrance, la Macif, Crédit Mutuel Arkéa, et la fondation Prince Albert II de Monaco.

Il s’agit d’un fonds de capital-risque dédié à la régénération de la santé de l’océan, classé article 9 au sens de la règlementation SFDR. Il a été lancé en partenariat scientifique avec l’Ifremer. A date, il a investi dans neuf sociétés réparties dans quatre pays, ce qui représente près de la moitié de son plan d’investissement.

L'équipe de gestion comprend six collaborateurs et est dirigée par Olivier Raybaud et Christian Lim.