Smart Pension investit dans un fonds britannique d’un gérant français

Le fonds de pension britannique Smart Pension est le premier investisseur institutionnel à souscrire au fonds Axa ACT People & Planet Equity géré par Axa Investment Managers. Ce dernier est un véhicule de droit britannique qui s’appelait auparavant Axa Framlington Emerging Markets fund, et son positionnement a évolué. Sa stratégie consiste désormais à cibler les actions d’entreprises mondiales de toutes capitalisations qui réalisent des contributions positives et mesurables envers le progrès environnemental et social. Les entreprises sélectionnées soutiennent trois thématiques : le progrès social, la transition énergétique et la biodiversité.

Smart Pension espère que ce fonds durable contribuera à son objectif d’atteindre la neutralité carbone de son portefeuille en 2040.