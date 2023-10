L’Ircantec et la Banque des Territoires s’associent à un gérant pour développer le logement pour seniors

L’Ircantec (15 milliards d’euros d’actifs sous gestion), la Banque des Territoires et Swiss Life AM mettent sur pied la SCI Villiers Cohésion des Territoires afin d’investir 100 à 150 millions d’euros, d’ici trois à cinq ans, dans des logements pour personnes âgées, «suivant un modèle alternatif et innovant par rapport aux résidences services seniors standards».

La SCI sera gérée pour le compte de l’Ircantec (dont la gestion des actifs est assurée par la Caisse des Dépôts). La SCI a réalisé sa première acquisition en VEFA le 10 juillet auprès du promoteur Sogeprom pour une résidence de 27 logements située à Bourg en Bresse. Cette résidence sera gérée par La Maison de Blandine proposant des petits lieux de vie bigénérationnels. Cette forme d’habitat partagé accompagné vise à rompre l’isolement des personnes âgées, à améliorer leur bien-être. D’autres acquisitions devraient être concrétisées dans les mois à venir.

L’équipe Resi&Care de Swiss Life AM gérait 6 fonds à fin juin : un fonds dédié à thématique ESG, un fonds logement, deux fonds de résidences étudiantes, un fonds de résidences services seniors et le fonds Immobilier Impact Investing, pour un volume total de près de 2 milliards d’euros d’encours, dont 632 millions d’euros sont dédiés à la santé avec 43 actifs.