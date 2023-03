Les fonds néerlandais PMT et PME misent 150M€ sur un fonds tech à impact

Les fonds de pension néerlandais Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT, fonds de la métallurgie et de l’ingénierie) et Pensioenfonds van de Metaal en Technologische industrie (PME, caisse de retraite de la métallurgie et de l’industrie technologique) allouent 75 millions d’euros chacun au troisième fonds du gérant de capital risque néerlandais Innovation Industries. Les fonds participent au premier «closing» du fonds à 200 millions d’euros. Le fonds de capital risque prévoit d’investir dans une quinzaine de start-up de «deeptech», développant des solutions de haute technologie dans les domaines de la santé, de l’agriculture, de l’énergie et de la production industrielle. Outre un rendement conforme au marché, les investisseurs du fonds veulent également contribuer à la création d’emplois d’avenir, entre autres dans le secteur de la technologie et la résolution de problèmes sociaux.