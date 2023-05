L’Erafp a retenu un fournisseur de données sur la biodiversité

Dans le cadre de sa politique de lutte contre le changement climatique et d’une exigence de conformité règlementaire française et européenne, l’Établissement de Retraite additionnelle de la Fonction publique (Erafp) a sélectionné le fournisseur de données biodiversité et climat Iceberg Data Lab.

Iceberg Data Lab fournira les données environnementales climat, biodiversité et de transition ainsi que l’analyse annuelle de l’exposition des portefeuilles d’actifs cotés de l’Erafp aux enjeux liés au changement climatique et à la biodiversité.