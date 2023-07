Le gouvernement espagnol sélectionne cinq gérants pour les nouveaux fonds de pension collectifs

Un rapport, publié vendredi 21 juillet par le ministère espagnol de l’inclusion, de la sécurité sociale et des migrations, a dévoilé les cinq entités sélectionnées pour gérer les 15 nouveaux fonds de pension privés promus par le gouvernement espagnol (fondos de pensiones de empleo de promoción pública ou FPEPP). Ces fonds de pension sont privés mais promus publiquement par le gouvernement espagnol de manière à encourager les travailleurs locaux à les utiliser pour compléter les futures retraites qu’ils percevront de l’Etat.

VidaCaixa, BBVA, Caser, Santander et Ibercaja ont ainsi été retenus pour gérer chacun trois de ces fonds de pension. Les assureurs Mapfre et Nationale-Nedelrlanden (NN) ont été écartés après une étude. Le contrat attribué par le gouvernement espagnol est d’une valeur globale de 24 millions d’euros. CecaBank, BBVA et Caceis ont été retenus en tant que dépositaires des fonds, à l’inverse de BNP Paribas Securities Services. Concrètement, chacune des cinq entités établira et gérera trois fonds de pension (actions, obligations, mixte) qui seront disponibles sur une plateforme digitale qui reste encore à développer. En remportant l’appel d’offres, les gérants se sont engagés à atteindre un objectif d’au moins 500 millions d’euros d’encours sous gestion en trois ans. Si cette condition n’est pas remplie, leur contrat ne sera pas renouvelé, indique le quotidien espagnol El Confidencial.

En Espagne, les retraites complémentaires passaient jusqu’alors principalement par des plans de pension individuels, dont les contributions peuvent être déduites du montant retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu local. Ces plans de pension individuels se sont principalement développés dans l’administration et les grandes entreprises. Aussi, depuis 2021, le gouvernement espagnol socialiste a-t-il décidé de limiter les contributions annuelles maximales à 1.500 euros (contre 8.000 euros en 2020).

A travers les nouveaux fonds de pension, auxquels peuvent se greffer d’autres fonds de pension collectifs simplifiés, l’Etat espagnol entend ratisser large en termes de contributeurs et cible par exemple les employés des petites et moyennes entreprises et les indépendants. Le ministère de la sécurité sociale estime à 3,9 milliards d’euros le montant d’encours qui seront gérés par les FPEPP d’ici cinq ans. Néanmoins, comme le note El Confidencial, cela dépendra de nombreux facteurs, dont l’acceptation du programme, la gestion du sujet par le futur gouvernement espagnol ou encore l’évolution des marchés.