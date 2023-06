Le FRR veut confier 650 millions d’euros à des gérants en actions américaines

Le Fonds de réserve pour les retraites (FRR) lance un appel d’offres pour sélectionner des gérants en actions américaines. Il propose deux lots, l’un de 450 millions d’euros portant sur des grandes capitalisations et l’autre de 200 millions sur des petites capitalisations. Pour les deux, il souhaite une gestion active responsable.

Lot n° 1 : Actions des Etats-Unis, gestion active responsable de grandes et moyennes capitalisations («Blend»)

Le lot 1 porte sur la gestion active responsable sans biais de style systématique («Blend») de, au maximum, trois mandats de gestion qui devront mettre en œuvre une exposition aux actions américaines de grandes et moyennes capitalisations. L’indice de référence retenu pour mesurer la performance des gestionnaires aura des caractéristiques similaires à un indice représentatif du marché actions des grandes et moyennes capitalisations pondéré des capitalisations ou un indice climatique type CTB sans biais de style. L’approche de gestion pourra être fondamentale ou quantitative active. Le FRR, compte tenu de son passif, recherche des processus qui offrent une liquidité importante. L’objectif de gestion assigné aux titulaires des mandats de gestion sera de surperformer l’indice de référence sur la durée des mandats. L’écart de suivi (ou Tracking Error) ex-ante maximal est fixé à 10% per annum. Cette gestion active s’effectuera sans limites de déviation sectorielle. La devise de référence du portefeuille est l’US Dollar.

Lot n° 2 : Actions des Etats-Unis, gestion active responsable de petites capitalisations

Le lot 2 porte sur la gestion active responsable de, au maximum, deux mandats de gestion qui devront mettre en œuvre une exposition aux actions américaines de petites capitalisations. L’indice de référence retenu pour mesurer la performance des gestionnaires aura des caractéristiques similaires à un indice représentatif du marché actions des petites capitalisations pondéré des capitalisations. Il sera précisé dans les mandats de gestion lors de la phase d’offres. La capitalisation minimale des sociétés dans lesquelles les gestionnaires pourraient investir en est limitée à 200 millions d’euros au moment de l’achat. La capitalisation maximale hors indice est limitée à 10 milliards d’euros au moment de l’achat. L’approche de gestion pourra être fondamentale ou quantitative active. Le FRR, compte tenu de son passif, recherche des processus qui offrent une liquidité importante. L’objectif de gestion assigné aux titulaires des mandats de gestion sera de surperformer l’indice de référence sur la durée des mandats. Le budget de risque ex ante («tracking error») maximal sera de 10 % p.a. Cette gestion active s’effectuera sans limites de déviation sectorielle La devise de référence du portefeuille est l’US Dollar.

Le FRR remet en jeu les mandats de gestion d’actions américaines attribués en 2019, qui comprenaient trois lots. Le premier lot en gestion active de grandes capitalisations avec un style «value» avait été attribué à Amundi Pioneer Institutional AM, Lazard AM LLC, Degroof Petercam AM et T Rowe Price Associates Inc. Le deuxième lot de grandes capitalisations avec un style «growth» était revenu à T Rowe Price Associates Inc, Clearbridge Investments LLC et William Blair IM. Le troisième, consacré aux petites capitalisations, avait été accordé à BNPP AM USA Inc, William Blair IM et Aberdeen Asset Management.

Les offres sont attendues avant le 8 août 2023 à 12h00.

Lire l’avis ici.

