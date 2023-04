Le FRR remet en jeu un mandat de 350 millions d’euros

Le Fonds de réserve pour les retraites (FRR) lance un appel d’offres pour un montant indicatif de 350 millions d’euros en gestion active responsable d’actions de petites et moyennes capitalisations françaises.

Le FRR entend par «gestion active responsable» la prise en compte par les candidats des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans leurs processus d’analyse et de gestion, tout en intégrant la politique d’exclusions (armes prohibées, tabac, et charbon), de vote et d’engagement du FRR ainsi que l’objectif de décarbonation.

A lire aussi:

L’indice de référence aura des caractéristiques similaires à l’indice «MSCI France Small Caps», et sera précisé dans le mandat de gestion. L’univers d’investissement sera composé d’actions de sociétés cotées composant l’indice choisi et de sociétés cotées hors indice dont le siège social est situé en France. La capitalisation minimale des sociétés dans lesquelles le gestionnaire pourrait investir en est limitée à 200 millions d’euros au moment de l’achat. La capitalisation maximale hors indice est limitée à 7 milliards d’euros au moment de l’achat. L’objectif de gestion sera de surperformer l’indice de référence sur la durée du mandat. Dans le cas où une limite d'écart de suivi (ou Tracking Error) ex-ante maximal serait imposée, le niveau de cette limite, d’un minimum de 10%, sera précisé à l’activation du mandat par avenant.

En 2019, le mandat avait été confié à HSBC Global AM, Amiral Gestion, Sycomore AM et BFT IM.

Les offres sont attendues avant le 22 mai 2023 à 12h.

Lire l’avis ici.