Le FRR attribue 1,5Md€ de mandats high yield en dollars

Le fonds de réserve pour les retraites (FRR) a retenu quatre gérants pour leur confier une poche de 1,5 milliard d’euros en gestion active responsable d’obligations d’entreprises à haut rendement émises en dollars. Les gérants retenus sont: AllianceBernstein (Luxembourg) s.à r.l. / AllianceBernstein l.p. BFT Investment Managers / PGIM Fixed Income JPMorgan Asset Management (Europe) / JPMorgan Investment Management Inc. Nomura Asset Management Europe KVG MBH / Nomura Corporate Research and Asset Management Inc. Ce marché sera conclu pour une durée de cinq ans avec une reconduction possible pour une période d’une année.