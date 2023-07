Le Fonds Européen d’Investissement soutient un gérant tech d’Europe de l’Est

Le Fonds Européen d’Investissement (FEI), filiale de la Banque européenne d’investissement, soutenu par le programme InvestUE, apporte 25 millions d’euros dans le fonds de Radix Ventures afin de soutenir le développement du capital-investissement dans la deep tech des pays d’Europe centrale et d’Europe de l’Est. Radix Ventures espère lever au total de 50 à 70 millions d’euros d’ici à la fin 2023.

Le gérant polonais spécialiste du venture, fondé par les entrepreneurs et investisseurs des technologies, Paweł Bochniarz, Wojciech Ratymirski et Michał Urbanowski, a réussi à attirer des investisseurs de la tech en Roumanie, Hongrie et d’Ukraine. Il a déjà réalisé 38 investissements et huit sorties.