Le fonds de pension italien d’Enel met à jour ses mandats de gestion

Fopen, le fonds de pension italien des employés de l’énergéticien Enel, choisit trois nouveaux gestionnaires d’actifs pour son portefeuille, BNP Paribas AM, Schroders et UBS AM et confirme quatre prestataires, Axa IM, Eurizon Capital, Pimco et Fisher. Le fonds délègue trois poches. Un compartiment Actions équilibrées (60% actions, 40% obligations), un compartiment obligations équilibrées (70% obligations, 30% actions) et un compartiment obligations garanties (95%, 5% actions).

Pour les deux premiers compartiments, Axa, Eurizon, Pimco, BNP ont des mandats obligations. Schroders et Fisher ont des mandats actions et UBS un mandat de gestion passive. Le compartiment obligations garanties ne change pas de gérant.

Depuis six mois, le fonds de pension fait évoluer sa gestion. Il poursuit sa diversification avec l’attribution d’un mandat de gestion infrastructures, en mars dernier, s’ajoutant à la dette privée et au capital-investissement. Il intègre des benchmarks mondiaux « agrégés ». Il allonge sa duration de portefeuille pour profiter de la hausse des taux. Enfin, l’un des trois mandats actions consacre la gestion passive pour réagir rapidement à des situations de sous-performance des gérants actions.