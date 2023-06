Le fonds de pension d’Avon déplace 700 millions de livres vers une solution climat

Le fonds de pension local britannique d’Avon, administré par la ville de Bath et le conseil du nord-est du Somerset, a réaffecté 700 millions de livres (815 millions d’euros) vers un fonds actions géré par BlackRock et aligné sur les objectifs de l’Accord de Paris sur le climat. En tout, le fonds de pension détient plus d’un milliard de livres d’actifs dans des stratégies actions alignées sur ce type d’indices et a cessé d’utiliser des indices standards.

«Nous sommes bien positionnés pour diminuer les émissions de notre portefeuille actions des deux tiers d’ici 2030 par rapport à 2019», indique Nathan Rollinson, responsable d’investissement au sein du fonds de pension d’Avon.

Le fonds dispose déjà par ailleurs d’une stratégie d’investissement durable en actions de 575 millions de livres et d’une autre allocation aux investissements en projets d’infrastructures durables pour 400 millions de livres.