La Nouvelle-Zélande retient son gérant pour son grand fonds Climat

Le gouvernement néo-zélandais a annoncé, mardi 8 août, le lancement d’un fonds d’infrastructures liées au climat et à l’éco-technologie (clean tech) d’un montant de deux milliards de dollars néo-zélandais (1,1 milliard d’euros) qui sera géré par BlackRock. Son but est d’accompagner le pays à devenir l’un des premiers au monde à s’alimenter via une électricité entièrement renouvelable. « Alors que les pays du monde entier subissent quotidiennement les effets du changement climatique, il n’a jamais été aussi urgent d’investir dans des technologies qui contribueront à résoudre la crise climatique, et la Nouvelle-Zélande est bien placée pour accueillir ces investissements », a déclaré le premier ministre néo-zélandais Chris Hipkins.

A lire aussi:

Le gouvernement néo-zélandais compte sur ce fonds pour accélérer les investissements locaux dans le solaire, l’éolien, l’hydrogène vert ou encore le stockage d’électricité par batteries. Il invite aussi les institutionnels, les fonds de pension publics locaux comme Superannuation et le secteur privé à investir dans la structure établie avec le gestionnaire américain.