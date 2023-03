La MSA a sélectionné un fournisseur d’informations sur les entreprises

La caisse centrale de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) avait émis un appel d’offres en deux lots pour sélectionner des fournisseurs de données sur les entreprises. Le premier lot de fourniture d’informations légales et financières sur les entreprises a été attribué à Infolegale.

Le second lot portant sur la fourniture d’informations de veille stratégique sur les entreprises et les filières agricoles et agroalimentaires n’a pas été attribué, aucune offre n’a été reçue.