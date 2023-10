La Cipav va sélectionner un dépositaire valorisateur

Dans le cadre de la gestion financière de ses fonds de retraite, la Cipav, principale caisse de retraite des professions libérales (400 professions), souhaite bénéficier d’une gestion administrative et comptable centralisée et être accompagnée dans son processus de suivi de gestion et de conservation de ses actifs.

Une gestion administrative et comptable centralisée implique, en effet, un prestataire unique exerçant les fonctions de dépositaire / conservateur et comptable / valorisateur / transparisation pour l’ensemble des fonds de la caisse.

Afin de réaliser le suivi et le contrôle des risques de ces fonds, les prestations intègrent également l’alimentation de l’outil de gestion des titres internes à la Cipav.

Le total des actifs concerné est de l’ordre de 6,5 milliards d’euros à fin septembre 2023.

Les offres sont attendues avant le 06/11/23 à 14h00.

