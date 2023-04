La CDPQ met 250 millions de dollars canadiens dans un programme de gérants émergents

Le Programme des gestionnaires en émergence du Québec (PGEQ) et la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) renouvellent leur collaboration afin d’accélérer le développement des gestionnaires émergents. Cet investissement supplémentaire portera l’engagement de la CDPQ dans le PGEQ à 250 millions de dollars canadiens (168,4 millions d’euros), soit 50 millions de dollars par an pour les cinq prochaines années. Selon les besoins, cette contribution pourra atteindre jusqu’à 500 millions sur cinq ans.

Avec près de 420 millions de dollars d’actif sous gestion, le fonds PGEQ appuie la création de nouvelles firmes en gestion actives au Québec, grâce au capital d’investisseurs institutionnels et au soutien d’acteurs établis de l’industrie. Le programme compte notamment sur Innocap, l’un des partenaires fondateurs du PGEQ, qui offre un cadre institutionnel rigoureux pour la vérification diligente, la gestion des risques et le suivi en continu du programme.

«Par cet engagement, la CDPQ réitère son appui au PGEQ afin d’assurer la pérennité du programme, soutenir la croissance des firmes de gestionnaires émergents et l’écosystème financier québécois», a mentionné Mario Therrien, chef des fonds d’investissement et de la gestion interne à la CDPQ. Grâce à cet investissement, la CDPQ contribuera au développement d’un programme d’accompagnement visant à propulser la croissance des firmes de gestionnaires émergents et à bâtir un réseau autour d’elles pouvant les guider tout au long de leur croissance, conclut-il.

