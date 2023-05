La Cavec lance un appel d’offres de tenue de compte, conservation, transparisation et ESG

La caisse de retraite des experts-comptables et des commissaires aux comptes, la Cavec, (2 milliards d’euros de réserves) fait appel au marché pour sélectionner, d’une part, un conservateur, dépositaire et valorisateur pour les fonds dédiés, d’autre part, un prestataire pour établir un reporting semestriel de « transparisation » et un rapport annuel ESG (environnement, social, gouvernance). Le marché est constitué de deux lots.

Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 31 mai 2023

