La Cavamac a retenu des gérants actions pour leur confier 550 millions d’euros

La caisse de retraite des agents généraux d’assurance (Cavamac) a sélectionné parmi 12 offres celles de BNP Paribas Asset Management, Lazard Frères Gestion, Edmond de Rothschild Asset Management et Allianz Global Investment pour gérer 550 millions d’euros en actions zone euro. Un des gérants est titulaire d’un mandat dit « stand by ». Ils prendront la suite des gérants sélectionnés en 2018, Sycomore AM, Lazard Frères Gestion, Oddo BHF, et AXA IM.

Ils assureront la reprise et la gestion de 3 OPC de droit français sous la forme d’investissement à Vocation Générale (FIVG) «dédiés» à la Cavamac et destinés quasi exclusivement à la caisse (un fond chacun). Le contrat est un accord-cadre donnant lieu à l'émission de bons de commandes, sans montant minimum mais avec un maximum de 11 millions d’euros.