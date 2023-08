Deux fonds de pension soutiennent un fonds d’infrastructures vertes

Les fonds de pension danois P+ (148 milliards de couronnes d’actifs) et Lægernes Pension (100 milliards de couronnes) apportent, à parts égales, 1,5 milliard de couronnes (200 millions d’euros) dans le fonds Green Credit Fund I créé en 2022 par le gestionnaire d’actifs Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) .

Le véhicule vise à soutenir des infrastructures renouvelables via des prêts, dans des actifs constitués ou dans des projets (éolien terrestre et offshore, solaire et stockage d'électricité verte principalement en Europe et en Amérique du Nord).