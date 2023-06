Compenswiss émet un appel d’offre en immobilier américain

Compenswiss, l’établissement de droit public suisse chargé de la gestion des fonds de compensation de l’assurance vieillesse et survivants, de l’assurance invalidité et du régime des allocations pour perte de gain doté de 37 milliards de francs sous gestion, lance un appel d’offres pour sélectionner un gérant immobilier pour une stratégie Core+ aux Etats-Unis.

Le montant prévu pour l’allocation est compris entre 100 et 200 millions de dollars.

L’investisseur cherche à diversifier davantage son portefeuille et n’acceptera donc pas d’offres de fonds déjà investis. Il ne prendra pas non plus en considération les fonds mono-secteur ni les fonds REIT (sociétés de placement immobilier de droit américain généralement cotées en bourse).

Pour plus de détails, consulter : https://www.compenswiss.ch/?page_name=AvsAssMandateInfo&page_lang=en