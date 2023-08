Border to Coast retient quatre gérants pour son nouveau fonds de 811 millions d’euros

Border to Coast Pensions Partnership, regroupant plusieurs fonds de pension des collectivités locales en Grande-Bretagne, lance un nouveau fonds de 700 millions de livres (811 millions d’euros) en actions pays émergents qui vient compléter son portefeuille dédié aux marchés émergents, géré en interne.

Pour le nouveau fonds, Boarder to Coast fait appel à Goldman Sachs Asset Management et Baillie Gifford pour la gestion des deux tiers des encours, dirigés vers des mandats actions émergents hors Chine. Le dernier tiers est confié à UBS et FountainCap pour des mandats actions chinoises.

Border to Coast attend des gérants qu’ils surperforment d’au moins 2% (net de frais) par an le MSCI Emerging Markets Index et que le fonds présente à son lancement des émissions carbone 30 à 50% inférieures à son benchmark.