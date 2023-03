Une ONG, soutenue par des investisseurs, attaque Shell en justice

L’ONG de défense de l’environnement ClientEarth a annoncé avoir déposé devant la Haute Cour d’Angleterre et du Pays de Galles une action «contre le conseil d’administration de Shell pour ne pas avoir géré les risques matériels et prévisibles posés à l’entreprise par le changement climatique». L’organisation, qui entame cette procédure en tant qu’actionnaire de Shell, estime que les onze administrateurs du groupe ont manqué à leurs obligations légales en omettant d’adopter et de mettre en oeuvre une stratégie de transition énergétique conforme à l’Accord de Paris, ce que conteste l’entreprise. ClientEarth indique avoir reçu le soutien d’un groupe d’investisseurs institutionnels eux-mêmes actionnaires, citant notamment les fonds de pension Nest, London CIV, AP3,Danica Pension, AP Pension ou les gestionnaires d’actifs Belgian Degroof Petercam AM,Danske Bank Asset Management et le français Sanso IS, qui ne sont toutefois paspartie à la procédure.