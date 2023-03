Une deuxième responsable de la stratégie nommée au fonds souverain norvégien

Le fonds souverain norvégien, géré par NBIM, promeut, à partir du 1er avril, Malin Norberg comme co-responsable de la stratégie d’investissements aux côtés du directeur existant Geir Øivind Nygård. Les deux chefs seront responsables de la gestion des fonds, de la sélection des gérants d’actifs, des prêts de titres et du trading.

NBIM explique cette double direction par « la croissance continue des encours et par l’importance de la stratégie ». Malin Norberg fera partie du groupe « leader » pour contribuer à la stratégie globale du fonds.

Malin Norberg a rejoint le fonds souverain en 2009 pour occuper différentes positions dans les technologies et la salle de marché à Oslo et New York. Depuis 2021, elle était responsable en chef du trading sur les produits de taux.