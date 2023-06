Le fonds climat d’Al Gore convainc de grands investisseurs mondiaux

Les investisseurs institutionnels se sont fait une place dans le fonds. Le véhicule inaugural de Just Climate, Climate Assets Fund I, a dépassé sa cible de collecte en réunissant 1,5 milliard de dollars (1,4 milliard d’euros) avec sa proposition d’investir dans les solutions de réduction radicale des émissions de gaz à effets de serre. Le fonds a ainsi reçu les souscriptions du fonds de pension des enseignants de Californie CalSTRS, du fonds de pension public canadien Investissements PSP, des fonds de pension suédois AP4 et AP2 mais aussi de la fondation Imas (liée à Ikea), du fonds souverain Ireland Strategic Investment Fund ou encore du fonds de dotation de l’Université d’Harvard. Le fonds de Microsoft pour l’innovation climatique est également un investisseur pilier de Just Climate.

Un tel engouement pour un premier fonds s’explique notamment par l’identité de la maison mère de Just Climate : il s’agit de Generation Investment Management, acteur de l’investissement durable lancé en 2004 par l’ex-vice-président américain Al Gore, aussi connu pour son engagement climatique. Generation dispose de 42 milliards de dollars sous gestion ou supervision au 31 mars 2023. De plus, l’investisseur propose à ses souscripteurs un rendement ajusté du risque qualifié d’«attractif» pour ce fonds.

Le nouveau fonds de Just Climate se concentre sur la décarbonation des secteurs les plus émetteurs, tels que l’énergie, la mobilité, l’industrie et le bâtiment, en finançant des entreprises en phase de croissance qui nécessitent des actifs importants et qui fournissent des solutions à ces secteurs cibles. Le fonds a déjà réalisé trois investissements dans une entreprise suisse de chargeurs de véhicules électriques, et deux suédoises, une start-up de décarbonation de la production d’acier et une autre active dans la biomasse.