Un nouveau responsable des actifs réels au régime de pensions du Canada

L’office d’investissement du Régime de pensions du Canada (CPP Investments) nomme MaximilianBiagosch en tant que directeur général et responsable mondial du département «Placements en actifs réels» (énergie durable, immobilier, infrastructures). Il remplace Deborah Orida. Entré au service d’Investissements du régime en2015, MaximilianBiagosch occupait dernièrement le poste de directeur général et responsable des équipes «Europe et Placements directs en actions non cotées». Il demeure chef «Europe» et membre de l’équipe de la «haute direction» du groupe. Auparavant, il a occupé des postes de direction à Permira Advisers LLP et a été spécialiste des services de banque d’investissement pour Deutsche Bank et BNP Paribas à Londres. Il est titulaire d’une maîtrise en droit de l’Université Ludwig-Maximilians de Munich. Il siège aux conseils d’administration de Petco et de BAI Communications. «Nous avons apprécié l’expérience de MaximilianBiagosch, son solide leadership et son rendement éprouvé au sein de l’équipe de la haute direction d’Investissements RPC. Ces qualités lui seront fort utiles pour diriger notre programme mondial d’actifs réels», déclare JohnGraham, président et directeur général de CPP. A Toronto, l’office d’investissement du régime de pensions du Canada gère les placements duRégime de pensions du Canada (ou «CPP») pour 21 millions de cotisants et bénéficiaires. Au 31décembre2022, la caisse totalisait 536milliards de dollars d’actifs sous gestion.