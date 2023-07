Un nouveau directeur ESG chez Allianz France

Carlos Araujo Blanco a été nommé directeur ESG, innovation et gouvernance d’Allianz France, depuis mai 2023, sous la direction de Matthias Seewald, membre du comité exécutif et directeur des investissements d’Allianz France. Il remplace Yann Duvaud Schelnast qui occupait ce poste depuis 2019 et avait rejoint Allianz France en 2016 pour chapeauter l’ESG au sein de la direction des investissements.

Carlos Araujo Blanco, 34 ans, est diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et de l’Universidad Metropolitana (Caracas, Venezuela). Il avait rejoint le groupe Allianz en 2019 en tant qu’analyste ESG senior au sein de l’unité Investissements.

Il a débuté sa carrière en tant qu’auditeur pour l’ONG Transparency International au Venezuela, puis est devenu assistant commercial à l’Ambassade de Turquie à Caracas avant de devenir consultant au Groupe des 77 aux Nations Unies (coalition de pays en développement pour la coopération économique et politique au sein de Nations Unies) en 2012 et chercheur pour le cabinet de conseil sur l’environnement BiPRO GmbH en Allemagne en 2013. Il entre ensuite chez Vigeo Eiris à Paris en 2015 où il occupe successivement les fonctions d’analyste ESG, de consultant et de chef de projet sur des programmes d’émission d’obligations vertes.