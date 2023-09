Un grand fonds de pension canadien licencie dans son équipe dédiée à la Chine

Les tensions diplomatiques se font sentir. Le grand fonds de pension canadien, Investissements du Régime de pensions du Canada (CPPIB en anglais), a commencé à limoger du personnel de son bureau de Hong Kong en charge de l’investissement en Chine, selon des sources citées par Reuters. Cinq employés du fonds aux 575 milliards de dollars canadiens sous gestion (392,3 milliards d’euros) auraient ainsi déjà quitté leur poste.

La plupart des personnes concernées font partie de l’équipe de private equity et ont été informées de leur sort le mois dernier. Elles ont indiqué que la personne en charge du portefeuille immobilier pour la Chine élargie a été informée de la perte de son poste quelques semaines auparavant.

Le fonds de pension a stoppé ses investissements en Chine, y compris les investissements directs et ceux dans des gérants spécialisés sur la Chine à cause du rétablissement économique incertain et des tensions avec l’Occident, ont indiqué les sources à Reuters. CPPIB, qui emploie plus de 150 personnes à Hong Kong, n’a pas réagi.

Le fonds de pension avait souligné dans son dernier rapport annuel que les relations entre le Canada, les Etats-Unis et la Chine seraient un facteur à prendre en compte dans le cas d’une revue de son approche concernant les marchés émergents, le tout dans un contexte de tensions commerciales sur des technologies critiques comme les semi-conducteurs.

Mouvement plus large

D’autres fonds de pension canadiens ont pris des mesures similaires. Le fonds de pension des enseignants de l’Ontario a supprimé son équipe d’investissements en actions chinoises installée à Hong Kong en avril 2023. La Caisse de dépôts et placement du Québec a aussi cessé d’investir dans le non coté en Chine et a prévu de fermer son bureau de Shanghai cette année, selon une information du Financial Times de juin dernier.