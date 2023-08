Un grand fonds de pension australien va ouvrir son premier bureau à l’étranger, à Londres

Le fuseau horaire est plus pratique. Le deuxième plus grand fonds de pension australien, Australian Retirement Trust (ART), prévoit d’ouvrir son premier bureau à l’étranger avant mi-2024, a déclaré à Reuters son directeur des investissements Ian Patrick. Le bureau devrait être installé à Londres.

Le fonds aux 240 milliards de dollars australiens (142,6 milliards d’euros) sous gestion espère que cette implantation lui offrira une plus grande proximité avec ses gérants de private equity et de dette, et ainsi lui permettre de conclure plus d’opérations de coinvestissement à leurs côtés.

«Il est clair que si vous leur parlez régulièrement dans leur fuseau horaire et dans leur marché, vous avez plus de chance de capter le flux de coinvestissement», a expliqué le directeur des investissements. Selon des divulgations réglementaires, les principaux mandats de private equity d’ART ont été confiés à HarbourVest, Neuberger Berman et Stepstone Group.

Le fonds australien prévoit de monter une équipe réduite car il confie une grande partie de ses actifs à des gérants externes. Il décidera de l’ouverture d’un second bureau à l’étranger 12 à 24 mois après l’ouverture du premier.

