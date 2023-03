Un Français prend la tête de la stratégie du fonds souverain saoudien

Le Public Investment Fund (PIF) vient de nommer Cédric Cros au poste de directeur de la stratégie. L’intéressé était depuis trois ans directeur de la stratégie et du développement des investissements pour les zones franches du Qatar. Cédric Cros a passé la majeure partie de sa vie professionnelle chez BNP Paribas, où il a d’abord travaillé sur des postes de direction stratégique en Asie entre 2001et 2010, puis comme directeur de cabinet du président de BNP Paribas, directeur adjoint de la stratégie du groupe entre 2013 et 2015. Entretemps, il a travaillé un peu moins d’un an au sein du cabinet de Michel Barnier, alors commissaire européen au Marché intérieur et aux Services, puis obtenu un Master à l’ENA. Entre 2015 et 2018, il a occupé le poste d’expert services financiers et secteur public chez McKinsey. Il occupait son dernier poste au Qatar depuis 2019.