Un fonds de pension néo-zélandais investit dans Euroclear

Les services financiers ont toujours la cote. Le New Zealand Super Fund (NZ Super Fund), fonds souverain de l’archipel austral, annonce avoir acquis 4,99% du fournisseur d’infrastructures de marché Euroclear. Installé à Bruxelles, Euroclear dispose de 36.000 milliards de dollars d’actifs sous conservation et plus de 295 millions de transactions par an. Ce dépositaire central fournit des services post-transactions comme de la gestion de collatéral ou de règlement définitif des transactions.

Le responsable des investissements direct au sein de NZ Super Fund Will Goodwin indique dans un communiqué que la transaction qui fait du fonds le cinquième actionnaire d’Euroclear offre une opprtunités rare d’augmenter son exposition au secteur des services financiers.

«C’est un actif attractif, très performant qui correspond à notre profil de croissance et qui nous aidera à diversifier notre portefeuille d’investissement», ajoute-t-il.

Le NZ Super Fund n’est pas le seul à avoir repéré cet actif : en 2022, la Caisse des dépôts française et la Société Fédérale de Participations et d’Investissement belge avaient aussi jeté leur dévolu sur des blocs d’action d’Euroclear.