Swiss Re tourne à son tour le dos à la Net Zero Insurance Alliance

L’hémorragie continue au sein de la coalition «Net Zero Insurance Alliance» (NZIA). L’un des plus grands réassureurs mondiaux, Swiss Re, a annoncé, lundi 22 mai, quitter à son tour le groupe d’assureurs et réassureurs engagés à porter leurs portefeuilles de risques d’assurance à un niveau d’émissions nettes de gaz à effet de serre nul d’ici à 2050. Munich Re, Zurich Insurance, Hannover Re sont sortis de l’alliance en mars et avril dernier.

Swiss Re ne donne pas d’explication à ce départ. De son côté, Munich Re faisait valoir des risques anti-trust liés à la création d’une coalition quand Zurich Insurance mettait en avant la volonté de se concentrer sur l’accompagnement de ses clients dans la transition. «Notre engagement envers notre stratégie de développement durable reste inchangé», assure seulement Swiss Re dans un communiqué envoyé par courriel.

A lire aussi:

La NZIA ne compte plus désormais que 27 membres, avec Scor comme dernier réassureur pensionnaire du groupe. Les démissionnaires Munich Re, Swiss Re et Zurich Insurance faisaient pourtant partie des fondateurs, soit huit assureurs et réassureurs ayant convenu de prendre des engagements «historiques» lors du G20 de Venise en juillet 2021. Abritée par les Nations-Unies, l’alliance fait aussi partie du Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) lancée à la COP26 de 202. Celle-ci regroupe des alliances similaires chez les investisseurs institutionnels, les gestionnaires d’actifs et les banques. Leur objectif de décarbonation correspond à un réchauffement climatique inférieur à 1,5 degré pour 2100.

En début d’année 2023, les membres de la NZIA ont convenu d’une première méthodologie pour atteindre leurs objectifs. Chaque membre doit déterminer indépendamment tous les cinq ans des cibles intermédiaires de réduction des émissions de gaz à effet de serre, basées sur des critères scientifiques, et faire part de ses avancées publiquement et annuellement. Les membres sont appelés à présenter au moins un objectif parmi les trois établis (décarbonation, engagement et transition) avant la fin juillet 2023, puis pour les trois domaines avant juillet 2024.

Le protocole demande par exemple aux membres de réduire l’équivalent des émissions de CO2 couvertes par les assurances de 34% à 60% d’ici à 2030 par rapport à 2019. Le protocole ne fixe pas de règles sur la couverture de projets d’expansion fossiles. Mais Munich Re, Swiss Re et Hannover Re ont adopté dès 2022 des exclusions des couvertures des nouveaux projets de production pétrolière et gazière.