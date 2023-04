Spécial JNI: A quelle relance participer ?

Certes, certains portefeuilles institutionnels portent les stigmates de la crise. C’est notamment le cas du Fonds de Réserve pour les Retraies (FRR) après avoir été ponctionné par l’Etat (5 milliards d’euros versés en 2020 à la Sécurité Sociale). Mais grâce à leur vision long terme et à des ajustements tactiques, les investisseurs institutionnels ont su faire face à la crise, ces deux dernières années. Aujourd’hui, ils sont nombreux à vouloir participer encore plus activement au (re)financement de l’économie mais aussi à vouloir prendre en compte plus largement les transformations et les nouvelles aspirations de notre société. Le tout en ayant toujours comme impérieuse nécessité de maintenir un certain niveau de rendement pour continuer à honorer leurs engagements vis-à-vis de leurs ayants-droit. Dans ce contexte, comment font-ils évoluer leur stratégie en matière d’investissement ? Alors que la poche obligataire pèse lourd dans la plupart des portefeuilles, comment se préparent-ils au retour de l’inflation ? Quel nouveau regard portent-ils sur la gestion actif/passif ? Comment comptent-ils participer à la relance économique (au niveau local, national, européen)? Mais aussi comment favoriser la transition énergétique sans tourner le dos aux enjeux sociaux et à la solidarité ? La Journée Nationale des Investisseursqui aura lieu cette annéele 2 décembre prochain à l’Hôtel Salomon de Rothschild à Paris, se donne pour ambition de répondre à ces questions. Alors que nous serons en pleine campagne électorale pour les présidentielles, nous leur demanderons également les engagements qu’ils attendent des candidats. Cliquez ici pour vous inscrire à la JNI et voir le programme : https://www.agefi.fr/site/journee-nationale-investisseurs#inscription