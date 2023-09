Prudential et Warburg Pincus lancent une plateforme de réassurance

Un nouveau réassureur voit le jour aux Bermudes. Prudential Financial et Warburg Pincus font partie des investisseurs qui apportent un montant d’un milliard de dollars de capital pour créer un nouveau réassureur, Prismic Life Reinsurance, selon un communiqué conjoint.

Pour sa première opération, Prismic devrait acquérir pour 10 milliards de dollars de contrats de rente à règlement structuré auprès de l’assureur américain Prudential. Pour ce dernier, cela libérerait du capital pour de nouvelles souscriptions. L’opération doit encore obtenir une approbation réglementaire. Prudential continuera d’administrer les contrats.

Prismic sera dirigé par Amy Kessler, nommée présidente et directrice générale. Elle dispose de plus de trente ans d’expérience sur le secteur des services financiers. Elle dirigeait précédemment le département de réassurance internationale de Prudential.

A lire aussi:

Canal de distribution

De l’autre côté, le gérant d’actifs de Prudential PGIM et le gérant de private equity Warburg Pincus fourniront des services de gestion d’actifs à Prismic. Prudential et Warburg Pincus vont initialement détenir respectivement 20% et 15% du capital du réassureur bermudien.

Le conseil d’administration de Prismic comprendra deux directeurs indépendants et un nommé par chacune des parties : l’assureur, le gérant de capital-investissement et le groupe d’investisseurs à leurs côtés. Nomura Holdings a annoncé faire partie du groupe d’investisseurs en question, selon Bloomberg.

Prismic va s’appuyer sur les capacités d’investissement de PGIM et Warburg Pincus sur les marchés publics et privés, parmi lesquels les obligations cotées, la dette privée, l’immobilier non coté et le capital-investissement. Prismic deviendra client de PGIM Portfolio Advisory, une entité nouvellement créée au sein du gérant qui combine une expertise en gestion actif/passif avec des services de stratégie de portefeuille et d’allocation d’actifs.

A lire aussi:

L’opération représente un nouvel exemple des synergies recherchées par des gérants de private equity avec des assureurs ou réassureurs. Elles permettent d’alléger le passif des assureurs et d’autre part de remodeler les actifs en face des portefeuilles de souscriptions d’assurance-vie ou de pensions acquis par les plateformes en y intégrant du capital-investissement et de la dette privée.

Ainsi, ces dernières années, KKR a acquis Global Atlantic Financial Group. Ares s’est pour sa part adjugé Aspida quand Blackstone s’est lié à Resolution Life. Carlyle a fait affaire avec FortitudeRe, Cinven a acheté Viridium Group pour consolider le marché de l’assurance vie allemand ou encore Apollo a confondé Athora avec Athene pour consolider le marché européen… Les gérants gagnent avec ces plateformes une source de capital patient pour leurs produits.