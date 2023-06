PensionDanmark participe au développement de nouvelles frégates

PensionDanmark (38,3 milliards d’euros d’actifs sous gestion à fin 2022) va participer à la conception de nouvelles frégates pour l’armée danoise. Le fonds de pension rejoint un équipementier militaire, Terma, et un cabinet spécialisé dans la conception de navires, Odense Maritime Technology, au sein d’un consortium qui a été retenu en juin par le ministère danois de la Défense.

Ce premier accord pose la première marche avant l’acquisition et la production des navires de guerre parfaitement adaptés aux besoins de l’armée. « PensionDanmark veut contribuer à un partenariat innovant pouvant répondre à des besoins importants de la société. À travers cet accord original, nous soutenons le consortium et ses compétences uniques dans la gestion de projet et la gestion des risques, la conception de navires et de systèmes de défense pour développer des navires de guerre modulables et évolutifs. Il existe une forte demande à l'étranger pour des navires construits par un fournisseur proposant des services complets, et participer ainsi au prochain succès d’exportation du Danemark », déclare Torben Möger Pedersen, directeur général du fonds de pension.

Le Danemark dispose d’une grande expertise dans la conception et la fabrication de navires, et ce projet doit permettre de créer des emplois et de générer des exportations.

