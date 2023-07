Pauline Lejay devient responsable de l’investissement durable chez CDC Croissance

Pauline Lejay, en charge de l’investissement responsable de l’Erafp (Etablissement de retraite additionnelle de la fonction publique) depuis huit ans, rejoint CDC croissance, la société de gestion de la Caisse des dépôts spécialisée sur les petites et moyennes valeurs cotées (fonds généralistes moyennes capitalisations et de fonds thématiques petites capitalisations).

Elle devient responsable de la filière ESG (environnement, social et gouvernance) de CDC Croissance. La filiale de la caisse souhaite « bâtir une nouvelle ambition ESG », renforcer ses engagements et accélérer son développement sur les thématiques ESG pour «accompagner les PME cotées vers un modèle économique plus durable». Pauline Lejay compte quinze ans d’expérience dans le domaine de l’investissement responsable. Avant l’Erafp, elle a été conseillère en investissement socialement responsable (ISR) de la Caisse de dépôt et placement du Québec.