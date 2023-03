Orpea : la MACSF veut résoudre l'équation éthique et rentabilité

«Malgré la difficulté de la tâche », la MACSF, mutuelle des professionnels de santé, a décidé de s’impliquer dans la restructuration du groupe Orpea, gestionnaire de maisons de retraite et de cliniques. La MASCF se lance dans une mission difficile mais indispensable, estime Stéphane Dessirier, directeur général de la mutuelle, dans une déclaration sur son site, vendredi 3 février. La mutuelle s’est engagée aux côtés d’autres investisseurs de long terme, la Caisse des Dépôts, CNP Assurances et la MAIF, selon un accord de principe signé mercredi 1er février avec Orpea. La MACSF devra trouver le bon équilibre. «Pour le bon fonctionnement des résidences, il est indispensable que les conditions de rentabilité soient réunies. Mais cette rentabilité doit répondre à des objectifs éthiques et responsables afin de permettre aux professionnels de santé d’apporter des soins de qualité et aux résidents de vivre dans un environnement accueillant et confortable», déclare Stéphane Dessirier. Les investisseurs institutionnels «sont prêts à se donner du temps pour assainir la situation». Ils soutiendront le plan de refondation d’Orpea présenté en novembre dernier. La mutuelle compte s’appuyer sur son expérience du secteur des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Elle dit vouloir continuer à s’engager auprès des professionnels de santé et répondre aux défis du vieillissement de la population, «avec une croissance de 60% des personnes âgées en perte d’autonomie en France d’ici 2050». Sans restructuration, Orpea qui gère 983 établissements dont 560 en France avec plus de 45000 lits, risquait la faillite. Cela présentait «donc une importance particulière à laquelle la MACSF est forcément très attentive ». 200M€ apportés par la MACSF Selon nos informations, la MACSF compte apporter 200 millions d’euros pour figurer parmi les nouveaux actionnaires de long terme d’Orpea. Le groupement d’investisseurs (CDC, CNP, MAIF, MACSF) doit apporter au total 1,355 milliard d’euros de fonds propres en numéraire («new money equity»). Ils détiendront 50,2% du capital. Les créanciers non financiers acceptent d’effacer environ 3,8 milliards d’euros de dette brute pour détenir 49,4% du capital. Les actionnaires existants, «s’ils décident de ne pas participer aux augmentations de capital qui leur seront ouvertes», seront fortement dilués et ne détiendront qu’environ 0,4% du capital, indique Orpea. Cette restructuration doit permettre au groupe de réduire de 60% son endettement net et de réduire son ratio de levier (dette financière nette/EBITDA) à moins de 6,5 fois à l’horizon 2025. Le groupe, qui voit la sortie du tunnel, doit « mettre en place un modèle d’entreprise éthique, vertueux, et de qualité répondant aux grands enjeux de l’accompagnement de toutes les fragilités et notamment de la dépendance», s’engage Laurent Guillot, directeur général, sous l’œil vigilant de ses nouveaux actionnaires de long terme.