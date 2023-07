Ontario Teachers’ cède la loterie irlandaise à la FDJ pour 350 millions d’euros

La licence court encore jusqu’en 2034. Le fonds de pension canadien Ontario Teachers’ annonce un accord définitif avec la Française des Jeux (FDJ) pour lui céder sa participation majoritaire dans Premier Lotteries Ireland DAC (PLI), la loterie irlandaise. La transaction se fera sur une valeur d’entreprise de 350 millions d’euros. Les autres actionnaires minoritaires, la poste irlandaise An Post et son fonds de pension, cèderont aussi leurs parts. An Post avait géré la loterie depuis sa création en 1986. La finalisation de cette transaction reste soumise aux conditions suspensives usuelles, notamment l’autorisation du régulateur de la loterie irlandaise, qui devrait intervenir au second semestre 2023.

Le fonds de pension avait déboursé 405 millions d’euros en 2014 pour acquérir une licence d’exploitation de 20 ans auprès de l’Etat irlandais. Il souligne que la raison d’être de PLI consiste à opérer une loterie responsable pour la population irlandaise grâce à sa capacité à lever des fonds pour des bonnes œuvres au bénéfice des communautés locales. PLI a levé plus de 1,9 milliard d’euros pour ces actions de bienfaisance, 2021 et 2022 étant les meilleures années sur ce plan.

A lire aussi:

En 2022, Premier Lotteries Ireland a enregistré un produit brut des jeux (PBJ) de 399 millions d’euros et un chiffre d’affaires de 140 millions d’euros, avec un taux de marge d’EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) comparable à celui de FDJ, soit une contribution additionnelle à la croissance du groupe supérieure à 5 % en année pleine, estime l’opérateur français.

Le fonds de l’Ontario met donc fin à son investissement dans PLI bien avant la fin de la licence d’exploitation. Il avait précédemment annoncé en novembre 2022 céder son homologue britannique Camelot UK Lotteries Limited à l’opérateur européen de jeux Allwyn, et la transaction a été finalisée en février 2023 sans montant communiqué. Le canadien avait acquis la licence pour Camelot pour 389 millions de livres en 2010 et la société avait par la suite fourni des services de conseil à PLI. La cession de PLI met fin à son pari sur le monde de la loterie.

A lire aussi: