Nicole Musicco va quitter son poste de directrice des investissements de Calpers

Elle videra son bureau le 29 septembre. Nicole Musicco, directrice des investissements de Calpers, va quitter son poste. Elle supervisait depuis le printemps 2022 le portefeuille de placement du fonds de pension des fonctionnaires de Californie, actuellement valorisé 463 milliards de dollars (434 milliards d’euros).

Dan Bienvenue, le directeur adjoint des investissements, assurera l’intérim. Il a rejoint Calpers en 2004 et a occupé plusieurs postes au sein de la direction des investissements. Avant de travailler pour le fonds de pension, il a été principal et gérant de portefeuille senior chez Barclays Global Investors.

Raisons familiales

«Diriger le bureau des investissements de Calpers a été un honneur, et je suis fière du travail accompli par mon équipe pour tenir la promesse de retraite faite à deux millions de Californiens qui ont passé leur vie dans le service public, a déclaré la directrice des investissements dans un communiqué. Toutefois, je dois à présent donner la priorité à ceux qui ont le plus besoin de moi, ma famille et mes enfants.»

La Canadienne va donc rejoindre sa famille dans son pays natal. Elle dirigeait une équipe de près de 400 personnes chez Calpers après avoir travaillé au sein de fonds de pension et de gérants canadiens. Elle était arrivée fin mars 2022 après un long processus de recrutement lancé à la suite du départ de Ben Meng en août 2020 après un an et demi en poste.

Le fonds de pension a publié une performance de 5,8% pour son dernier exercice, redressant la barre après un exercice précédent en perte. La performance reste cependant inférieure au taux de rendement cible de 6,8% annuels. Le fonds reste sous-financé avec un taux de financement de 72%.

A lire aussi: