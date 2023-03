Ne manquez pas la JNI et Les Couronnes ce 8 décembre!

A travers l’ESG, les investisseurs institutionnels veulent de plus en plus toucher les territoires, que ceux-ci reflètent leur engagement en matière de développement durable mais aussi de financement des entreprises au niveau local. Ils vont devoir tenir le cap car la période s’annonce pleine de turbulences pour le fameux couple rendement/risque de leur gestion financière. Les transformations qui s’imposent aux entreprises représentent en effet des investissements sans gage de retour à court, voire moyen terme, au niveau de la rentabilité comme au niveau des valorisations. Sans oublier la crise gazière provoquée par la guerre en Ukraine qui freine la décarbonation de certains secteurs d’activité. Dans le même temps, la guerre en Ukraine mais aussi les controverses du type Orpea stimulent leur engagement actionnarial, mais quelles sont les priorités des grands investisseurs aujourd’hui en matière de politique de vote ? Côté investissement, le règlement SFDR les a-t-il conduits à faire le ménage dans leur portefeuille en sortant notamment les fonds auto-proclamés article 6 ? L’inflation les incite à ajuster leur poche obligataire qui reste dominante pour beaucoup d’entre eux. En outre, les tensions géopolitiques modifient les perceptions et rendent attractives certaines dettes d’Etats européens périphériques. Parallèlement, la montée en puissance des actifs réels (capital-investissement, dette privée, immobilier, infrastructures) dans les portefeuilles institutionnels, déclenchée notamment par la période de taux bas, ne semble pas ralentir. L’arrivée d’une clientèle retail, notamment sur le private equity, entraînera mécaniquement une réduction de l’univers d’investissement. Alors que peut-on attendre de la tokenisation des actifs réels quand on est un investisseur institutionnel ? Voici quelques-uns des sujets qui seront analysés le 8 décembre prochain par la communauté des grands investisseurs français à l’occasion de la Journée Nationale des Investisseurs. Cet événement aura lieu comme d’habitude à l’Hôtel Salomon de Rothschild. La JNI sera suivie par la cérémonie des Couronnes Instit Invest. Cliquez sur les liens pour accéder aux bulletins d’inscription. Au plaisir de vous retrouver nombreux ! Ludivine Garnaud