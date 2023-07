Milène Gréhan prend la tête du M&A, participations stratégiques et financement de la Maif

Milène Gréhan qui a quitté le fonds Maif Avenir, a été nommée directrice du département des fusions acquisitions, des participations stratégiques et du financement de la Maif. « La diversité des participations et filiales du groupe, avec un des leaders français de l’assistance groupe IMA, un distributeur de meubles durables en ligne Camif, une banque Socram Banque et bientôt, nous l’espérons, une grande entreprise cotée Orpea, etc., et l’importance des enjeux auxquels elles répondent, rendent la mission formidable », déclare-t-elle. Elle rejoint les conseils d’administrations de Maif Avenir, Maif Impact, Socram Banque et Camif.

Elle travaillera avec Luc Delage, directeur général adjoint, en charge du pilotage économique et financier, et ses équipes « pour créer et développer une nouvelle direction à la feuille de route ambitieuse. Je suis certaine que le positionnement singulier de MAIF nous permettra de mettre en œuvre une stratégie aussi engagée que performante ».

A lire aussi:

Diplômée de Sciences Po où elle a également enseigné la finance d’entreprise, Milène a commencé sa carrière chez Goldman Sachs à Londres. Elle rejoint l’Agence des participations de l’Etat au ministère des Finances en 2012 au sein de la division infrastructures et transports. Elle participe à la création de la société d’investissement RAISE et y devient directrice d’investissement en 2014.

Milène a rejoint MAIF comme responsable du fonds MAIF Avenir en 2017. Elle en est devenue directrice générale en 2021. Le poste de managing partner du fonds Maif Avenir revient à Mohamed Abdesslam.