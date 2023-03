L’OCDE encourage le Président français à mener à bien sa réforme des retraites

Elisabeth Borne a annoncé dans un entretien au JDD que les personnes ayant commencé à travailler entre 20 et 21 ans pourront partir en retraite à 63 ans au lieu de 64 ans, répondant ainsi favorablement à une demande des députés LR sur le projet de réforme. «Nous entendons» la demande des élus de droite, a-t-elle expliqué avant le coup d’envoi des débats devant l’Assemblée nationale ce lundi. Les Républicains plaidaient depuis plusieurs jours pour éviter que «ceux qui ont commencé à travailler le plus tôt (doivent) cotiser le plus longtemps», selon le président du parti, Eric Ciotti. «C’est une mesure qui coûtera entre 600 millions et un milliard d’euros par an, et qui concernera jusqu'à 30.000 personnes par an», a souligné Élisabeth Borne. Concernant une autre demande des LR, également portée par le groupe MoDem, la Première ministre n’a «pas d’objection» : il s’agirait de faire «un bilan d'étape à mi-parcours de la réforme», en 2027.