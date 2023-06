L’IIGCC lance un nouvel outil pour améliorer la responsabilité fiduciaire climatique

Un questionnaire pour mieux servir le climat. The Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC, groupe d’investisseurs institutionnels sur le changement climatique) vient de publier un nouvel outil sous forme de questionnaire. Il a été mis sur pied par un groupe de travail d’investisseurs institutionnels pour mesurer l’alignement et la transparence de leurs gérants quand il s’agit de mener un dialogue actionnarial sur le thème du climat.

«Etant donné que l’engagement actionnarial envers les entreprises est le premier outil que les investisseurs ont à disposition pour faire progresser la baisse des émissions dans le monde réel et atteindre leurs propres objectifs de neutralité carbone, il est vital que les détenteurs d’actifs aient une visibilité sur l’alignement de l’engagement mené par les gérants externes avec leur objectifs climatiques», explique Stephanie Pfeifer, directrice générale de l’IIGCC.

Critères quantitatifs et études de cas

L’IIGCC pose déjà une définition du concept anglo-saxon de «stewardship» que doivent mener les détenteurs d’actifs : il s’agit de l’allocation, la gestion et la supervision responsable du capital pour créer de la valeur à long terme pour les clients et bénéficiaires, conduisant à des bénéfices durables pour l’économie, l’environnement et la société. Le questionnaire permet de diffuser de bonnes pratiques pour incorporer cette dimension de responsabilité fiduciaire dans la sélection, la nomination et le suivi des gérants d’actifs externes. Il permet de déterminer le cadre utilisé par le gérants et sa politique interne, de quantifier les actions menées en matière d’engagement, d’escalade, de vote en assemblée générale et de conséquences des actions ainsi qu’un canevas de reporting. Des études de cas précis sont également demandées.

Le questionnaire a été conçu à destination des détenteurs d’actifs, mais aussi des consultants et des gérants. Ses concepteurs espèrent qu’il permettra aux différentes parties prenantes de mieux comprendre les politiques et objectifs des autres lors du dialogue sur les stratégies de décarbonation des entreprises. Et donc d'être plus efficace.

