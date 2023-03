L’Etat de Louisiane désinvestit 794M$ chez BlackRock

La bataille politique autour de l’ESG s’intensifie aux Etats-Unis. Et pour certains institutionnels, ce n’est pas l’absence, mais le trop plein d’extra-financier qui est en cause. Ainsi, l’Etat de Louisiane vient d’annoncer sa décision de liquider la totalité de ses investissements logés dans des fonds de BlackRock à cause de sa politique ESG. John M. Schroder, le trésorier de Louisiane, a précisé, dans une lettre destinée à Larry Fink, que 560 millions de dollars avaient déjà été effectivement retirés. La liquidation totale sera achevée d’ici la fin d’année. Elle représentera alors 794 millions de dollars répartis entre des fonds monétaires, des fonds communs de placement et des fonds indiciels. L’Etat du sud n’apprécie pas les politiques ESG de BlackRock, notamment en raison de la pression mise sur les entreprises pour aller davantage vers le zéro carbone. «Ce désinvestissement est nécessaire pour protéger la Louisiane contre les actions et les politiques qui chercheraient activement à paralyser notre secteur des combustibles fossiles », a souligné John M. Schroder. La Louisiane est en effet le troisième plus grand producteur du gaz aux Etats-Unis, selon l’US Energy Information Administration (EIA). L’Etat représente 9% de la production totale de gaz naturel commercialisée dans le pays et héberge 14 raffineries de pétrole. BlackRock avancerait un agenda politique de manière non-démocratique La lettre de M. Schroder fait suite à une réunion avec des représentants de BlackRock, «qui ont fait des déclarations contraires aux messages publiques de Larry Fink, y compris les lettres aux actionnaires et autres documents de communication de BlackRock». Selon le trésorier de Louisiane, l’investissement ESG est une menace aux principes fondateurs des Etats-Unis, car cela permet à des entreprises comme BlackRock de contourner le processus démocratique et de pousser des agendas politiques sans avoir à passer par les urnes. Le trésorier, qui supervise 16 milliards de dollars d’encours, a ajouté que l’investissement ESG est juridiquement contraire à la loi de la Louisiane sur les obligations fiduciaires, qui exige que les gérants se concentrent uniquement sur les rendements financiers pour les bénéficiaires des fonds publics.