Les PRI proposent au Canada des améliorations réglementaires en finance durable

Un peu plus de règlement pour rassurer les investisseurs et flécher davantage d’investissements vers des actifs durables. Tel est en substance le propos du dernier rapport des Principes pour l’investissement responsable (PRI), The Canadian Legal Framework for Impact, qui porte sur le cadre juridique canadien. Le rapport, rédigé par le cabinet d’avocats Freshfields Bruckhaus Deringer, appelle les politiciens locaux à se saisir du sujet et à agir législativement pour améliorer l’environnement légal de la finance durable. Il part du constat que le Canada est un pays peu réglementé en matière de finance durable selon les normes internationales, et que cette situation pousserait la plupart des investisseurs professionnels à ne pas agir. « Par exemple, la divulgation de l’information sur les pratiques axées sur l’investissement durable et les activités de gérance demeure majoritairement volontaire pour les investisseurs canadiens », notent les auteurs. Le rapport souligne que la prise en compte d’objectifs de durabilité est possible lorsque cela permet d’atteindre d’autres objectifs légaux, le plus souvent du rendement financier ou à la protection de la valeur des actifs. Cette prise en compte pourrait être même interprétée comme obligatoire pour les fonds de pension. Les fonds communs de placement pourraient, eux, investir dans des stratégies durables à condition qu’ils soient présentés comme ayant un tel objectif, ou que cet objectif soit subordonné à un objectif financier. Les assureurs, de leurs côtés, n’auraient aucune obligation en matière de durabilité. Ce manque de clarté dans la loi n’inciterait donc pas les investisseurs à poursuivre des objectifs de durabilité, notamment si ceux-ci ne sont pas subordonnés au rendement financier ou à la gestion des risques financiers. Le cadre juridique étant d’une certaine complexité, les recommandations du rapport se limitent toutefois aux fonds de pension. Il propose notamment de « préciser les circonstances dans lesquelles les administrateurs des [fonds de pension] peuvent ou doivent tenir compte des impacts sur la durabilité dans l’exercice de leurs fonctions juridiques », et d’instaurer « des outils de financement durable qui permettent les investissements ayant un impact sur la durabilité ». Les PRI préconisent notamment l’introduction d’une taxonomie verte et d’un cadre réglementaire de publication des informations extra-financières. Ils suggèrent également d'« explorer des mesures pour encourager la prise en compte du point de vue des investisseurs individuels ». La transition est un sujet épineux pour le Canada, un pays riche en pétrole, en charbon et en gaz naturel. L’industrie extractive y « a une forte influence sur le gouvernement », rappelle le rapport. Le pays a certes adopté l’Accord de Paris, et définit sa stratégie de décarbonation via le Canadian Net-Zero Emissions Accountability Act. Mais il a aussi introduit d’importantes exceptions fiscales pour protéger le secteur du charbon. Ce rapport des PRI s’inscrit dans le cadre d’une série d’analyses juridiques, qui a déjà couvert l’Union européenne, l’Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis.