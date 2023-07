Les institutionnels français demeurent stables dans leurs allocations d’actifs

Les investisseurs institutionnels maintiennent le cap. En 2023, ils prévoient des allocations stables de leurs portefeuilles, dresse l’enquête complète de l’AF2I sur 71 investisseurs institutionnels représentant près de 2.100 milliards d’euros d’actifs à fin 2022 (hors UC) et interrogés en février. Les obligations, les prêts et le capital-investissement sont orientées légèrement à la hausse en moyenne, mais en proportion des actifs gérés, ils restent stables. Les investisseurs restent conservateurs sur les actions, les obligations et l’immobilier. L’allocation géographique ne boucge pas également pour les actions.

Toutefois, ils espèrent que 2023 sera plus favorable aux obligations que 2022. « Le rendement étant devenu positif, les obligations pourront à nouveau être considérées comme une source de revenus stables pour les portefeuilles », souligne l’AF2I. Sur les premiers mois de l’année 2023, la reprise des achats obligataires est « signalée de façon unanime » et devrait stopper, voire inverser l’effet de baisse de valorisation.

Le capital-investissement se démarque avec des intentions d’investissements plus marquées que les autres classes d’actifs. Mais cela résulterait d’un certain effet d’inertie pour une classe d’actifs dont le poids dans les portefeuilles a plus que doublé en six ans, passant de 0,8% en 2017 à 1,6% en 2022. « Généralement, les répondants incluent les versements au titre des engagements des années précédentes (idem immobilier, infrastructures). Pour les nouvelles levées de fonds en 2023, les contacts de marché font état d’un fort ralentissement depuis le dernier trimestre 2022 », explique l’association.

Face à l’inflation, les investisseurs se montrent préoccupés, mais les leviers d’actions restent limités. Les deux tiers des membres de l’AF2I considèrent que leur portefeuille est déjà suffisamment protégé contre l’inflation. « Avec des taux de rendement réels toujours très négatifs sur le portefeuille de taux, le plus important du bilan, on voit mal où peuvent intervenir les compensations, si ce n’est dans une dégradation liée des prestations offertes aux clients », note le document. Le recours aux obligations indexées sur l’inflation est privilégié. En 2022, leur part représente 1,7% de la classe d’actif obligataire contre 0,6% en 2021. Pour limiter l’inflation, les investisseurs utilisent également les fonds de dette à taux variable, les infrastructures et l’immobilier



Les perspectives stables des investisseurs institutionnels pour 2023 s’inscrivent dans la continuité de 2022. Les investisseurs ont serré les coudes face aux baisses des marchés et assuré leur rôle d’acteurs de long-terme. « Les compagnies d’assurance, caisses de retraite, mutuelles et acteurs de la sphère publique ont continué en actions », relève l’AF2I. Au total, près de 300 milliards ont été investis en actions cotées et non cotées. Chez les assureurs, les flux nets négatifs dans le coté (-3,5 milliards) ont été plus que compensés par le non coté (+19 milliards). Cependant, la baisse des valorisations entraîne une contraction de la classe d’actifs dans les portefeuilles. L’AF2I salue ses flux encourageants malgré les contraintes réglementaires et comptables qui pèsent sur les assureurs. La part des actions atteint 7,5% dans les encours, là où elle peut grimper à 40% chez d’autres acteurs, moins contraints, comme les caisses de retraite et d’autres entités réglementées. Les investisseurs restent centrés à 70% sur la zone euro. L’enquête constate une prise en compte croissante par les investisseurs institutionnels français du risque de change.

Le capital-investissement est demeuré actif en 2022. Les placements dans le non coté augmentent de 14,6% à 34 milliards d’euros au total. Les trois quarts sont dans les poches des assureurs.

Les obligations ont pâti des baisses de valorisations en 2022 et de flux nets négatifs chez les assureurs (-24 milliards d’euros). Les prêts et fonds de dette restent relativement faibles dans les portefeuilles, mais leur croissance atteint 22,5% en 2022 (contre 8,4% en 2021), dans les portefeuilles des assureurs français qui concentrent 90% des encours. L’intérêt pour les fonds de dettes privées se concrétise, en raison notamment des difficultés d’analyse crédit, financières, juridiques, techniques des projets et de l’étroitesse du marché secondaire.

L’immobilier a augmenté d’un point dans les portefeuilles, avant l’impact de la remontée des taux sur les prix et les volumes. Le bureau, représentant plus de la moitié des portefeuilles immobiliers, subit une baisse des valorisations (obsolescence, contraintes écologiques, télétravail). Le résidentiel gagne 3 points dans les portefeuilles à près de 20%.

Intérêt pour des produits sophistiqués

Les institutionnels élargissent aussi leur palette de produits. 60% des répondants disent être investis dans des ETF et 56% s’y intéresser (market-tinming, simplicité, position structurelle sur un indice de marché, faible frais de gestion). Les stratégies de couverture sont employées pour 43% des investisseurs, surtout pour les actions et les marchés de change. « Moins de marques d’intérêt à l’inverse sur la couverture crédit, considérée comme complexe, très technique et souvent onéreuse », indique l’AF2I.

D’autres produits techniques suscitent l’intérêt, tout en étant encore très peu utilisés. Les indices de volatilité et investissements factoriels sont regardés. Les stratégies d’investissement factoriel, associées aux gestions smart beta, visent à « surperformer et/ou optimiser les risques des indices pondérés par la capitalisation boursière des titres et capter les primes de marché de manière adéquate ». L’utilisation d’EMTN structurés concerne les portefeuilles de taille inférieure à 2 milliards d’euros. Enfin, le pilotage de la gestion en Value-at-Risk se retrouve plutôt chez les acteurs de la retraite complémentaire et les assureurs, au même titre que le pilotage sous contrainte Solvabilité II.