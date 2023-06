Les fonds de pension restent en-dessous de leur cible en private equity

Selon les données de S&P Global Market Intelligence data, concernant 362 fonds de pension dans le monde, les engagements destinés au private equity sont légèrement en-dessous des cibles prévues, à fin juin. L’allocation médiane actuelle d’un fonds de pension en private equity atteint 264 millions de dollars contre une cible de 270 millions de dollars. Cet écart de 6 millions de dollars s’est légèrement creusé par rapport à fin mars (4 millions).

Fonds de pension en sous-allocation

Le fonds de pension des agents publics de Californie, California Public Employees’ Retirement System (CalPERS), est le plus en retrait sur son objectif. Il consacre 53 milliards de dollars au private equity à fin juin contre une cible de près de 60 milliards. Cet écart atteignait 11,3 milliards de dollars en mars. Mais, avec 53 milliards investis dans le private equity, CalPERS (460 milliards de dollars d’actifs sous gestion) arrive en tête des plus gros pourvoyeurs de capitaux parmi les fonds de pension. Il est suivi par le fonds de pension des enseignants de Californie, CalSTRS (47,7 milliards de dollars investis) qui, lui, dépasse son allocation cible de 4 milliards.

Fonds de pension en sur-allocation

Les investisseurs prévoient des allocations stables en private equity pour les douze prochains mois, selon l’enquête de Rede Liquidity Index survey menée par Rede Partners LLP. La collecte devrait rester molle en raison des faibles distributions attendues et des valorisations étales. Le manque d’introductions en bourse, les difficultés de financement pour de grosses opérations et la faible croissance économique raréfient les flux de sortie sur le marché. Les fonds américains restent plébiscités par les fonds de pension pour leur historique de performances, de meilleures perspectives de conjoncture aux Etats-Unis par rapport à l’Europe, et par préférence régionale.

Plus grosses allocations en private equity