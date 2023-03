Les fonds de pension européens exigent des mandats sur mesure en ESG

Encore une conséquence de la pression réglementaire européenne. Les évolutions récentes de la réglementation sur le pilotage extra-financier des investissements entraînent une sophistication croissante des stratégies en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) des fonds de pension, note le dernier rapport Cerulli Edge – Global Edition édité par le consultant en investissement Cerulli Associates. L’avancée des fonds de pension européens se heurte toutefois à un manque de produits d’investissement correspondant aux besoins des plus grands d’entre eux, selon l’étude.

«Alors que les investisseurs institutionnels recherchent des stratégies plus sophistiquées, les solutions sur mesure représentent une opportunité de personnaliser les portefeuilles en fonction des critères ESG des épargnants», note Justina Deveikyte, directrice de la recherche sur la gestion d’actifs des investisseurs institutionnels européens chez Cerulli.

Des mandats pour se différencier

L’intégration des critères ESG est désormais un standard pour les investisseurs institutionnels, qui font évoluer leur approche de l’investissement durable pour se différencier, notamment en traitant de façon séparée l’impact et la gestion du risque. Toutefois, la personnalisation des mandats représente un coût que seuls les plus grands détenteurs d’actifs peuvent absorber.

L’étude cite l’exemple du fonds de pension Soka-Bau, un des plus grands fonds de retraite d’entreprises d’Allemagne, qui a signé un mandat en 2019 avec le gérant français Ardian. Il lui a demandé de lui créer un portefeuille de private equity sur mesure, en piochant dans des fonds d’Ardian et de gérants tiers pour mieux intégrer ses exigences ESG. L’année suivante, le fonds de pension suisse Profond a lancé sa solution d’investissement personnalisée portée par Ardian pour augmenter son exposition à des infrastructures correspondant aux priorités de sa politique d’investissement responsable.

Gestion externe

Olaf John, un associé du bureau de Francfort de Mercer cité dans le rapport, estime que le reporting et les mandats dédiés avec des contraintes ou des surcouches ESG sont les formes les plus courantes d’externalisation pour les fonds de pension du continent. Il constate aussi que bien que les plus grands investisseurs institutionnels aient tendance à réaliser des investissements en direct, notamment en obligataire, la plupart des demandes ESG sont sous-traitées.

La tendance la plus prometteuse dans cette recherche de personnalisation émane des nouvelles pratiques de modélisation de données et des risques qui mesurent le risque financier de la transition climatique au niveau du portefeuille, souligne l’étude. Car la demande pour le sur-mesure stimule l’innovation produit.

